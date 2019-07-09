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Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Захаров пропустит чемпионат мира

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Захаров пропустит чемпионат мира
Другие / Водные виды спорта 0

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева сообщила, что олимпийский чемпион Илья Захаров не выступит на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдёт в Кванджу (Южная Корея) с 12 по 28 июля.

Он должен был выступить в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина с Евгением Кузнецовым.

«Он пока не полностью восстановился. Решили, что лучше пропустить этот старт, будет готовиться к Олимпиаде. В „синхроне“ на трамплине Захарова заменит Никита Шлейхер», — приводит слова Моисеевой РИА «Новости».

Захаров — олимпийский чемпион 2012 года в прыжках с трёхметрового трамплина и вице-чемпион Игр-2012 в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина (с Евгением Кузнецовым), чемпион мира, шестикратный призёр чемпионатов мира в индивидуальных и синхронных прыжках, 10-кратный чемпион Европы.

Захаров и Кузнецов победили на ЧР в синхронных прыжках в воду с трёх метров
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