Свищёв: зарубежные СМИ оказывают давление на членов исполкома ВАДА

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал ситуацию с возможным отстранением России от международных соревнований на четыре года.



«Ситуация нехорошая — это мягко сказано. К сожалению, прогнозы таковы, что девятого сентября мы узнаем, что будут приняты жёсткие меры в отношении российского спорта. Мы читаем все рекомендации, которые комиссия предлагает исполкому ВАДА и надеемся, что они не будут столь жестокие как указано. Россия уже давно придерживается чёткого антидопингового законодательства и подписали все документы с ВАДА и наши внутренние законы также соответствуют всем критериям.

Все требования, которые были нам выдвинуты со стороны ВАДА — выполнены. Вопрос излишне политизирован. Вспомните первую волну, когда РУСАДА было восстановлено в правах, Бах сказал, что все скандалы, которые были связны с Сочи и так далее — перевернутая страница и начинать нужно с чистого листа. К сожалению, этого не происходит и ВАДА продолжает активничать. Конечно, отстранение всего нашего — ужасно. Но при чём тут наши спортсмены, которые готовились десятилетиями, приходили в секции ещё маленькими. Они уж точно не должны страдать за тех спортсменов, врачей, тренеров и чиновников, которые запятнали свою репутацию запрещёнными препаратами.



Что касается зарубежных СМИ, то они ещё не дождавшись комиссии исполкома пишут различные статьи, даже наш дружок Зеппельт засветился. Это что такое?! Это банальное давление на членов исполкома ВАДА. Они все сидят в сообществе и, конечно, между ними это обсуждается», — заявил Свищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

Глава РУСАДА: в России была поддержка допинга на государственном уровне