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Губерниев: будет плохо или очень плохо. 9 декабря — момент истины

Губерниев: будет плохо или очень плохо. 9 декабря — момент истины
Другие / Прочие виды спорта 0

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) получил рекомендации о санкциях в отношении российского спорта.

«Будет плохо или очень плохо, 9 декабря — момент истины. Потом мы будем подавать апелляции и т. д. Но сейчас ясно одно. Спортсмены, имеющие эпошный бэкграунд, совсем никуда не поедут. И облегчить им существование может только полная атмосфера открытости. Саша Логинов, помни об этом, когда будешь проходить мимо журналистов», — написал Губерниев на странице «Реальный Гу» в «Телеграме».

Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Исполком ВАДА рассмотрит рекомендацию 9 декабря.

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