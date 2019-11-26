Украинский журналист: ряд видов спорта будет счастлив избавиться от россиян

Украинский журналист и бывший член исполкома Федерации футбола Украины Артём Франков прокомментировал информацию о вероятных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России.
«Четырёхгодичная дисквалификация России по линии УЕФА (чемпионат Европы, еврокубки) маловероятна, так как УЕФА не подписывал кодекс ВАДА. ФИФА подписывала, но уж здесь как карта ляжет, есть варианты — организация больно самостоятельная. В остальных случаях последую правильному примеру и не буду ничего говорить, всего лишь дожидаясь решений не только ВАДА, но и конкретных федераций. Понятно, что ряд видов спорта будет счастлив избавиться от российских спортсменов, к примеру фигурное катание или художественная гимнастика», — написал Франков в своем телеграм-канале.
Комитет по соответствию ВАДА, в частности, рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
- 26 ноября 2019
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