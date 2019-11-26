Вице-президент ВАДА — об отстранении России: это надо было сделать ещё год назад

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства Линда Хеллеланд оценила рекомендации комитета по соответствию отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Это должно было случиться ещё год назад, но ВАДА допустило ошибку, вернув Россию. Теперь ВАДА нужно проявить строгость, потому что весь мир видел, что Россия просто играла с нами. Времени у ВАДА не так много, поэтому выбора нет.

Президент МОК Томас Бах уже сказал, что хочет видеть российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, так что последнее слово ещё не сказано. Но если МОК не поддержит последние рекомендации, то таким образом бросит бороться за чистых спортсменов», — приводит слова Хеллеланд VG.

Исполком ВАДА рассмотрит рекомендации комитета 9 декабря.

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