Загитова попрактиковалась в создании глиняной посуды

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Алина Загитова, которая ранее заявила, что хотела бы попробовать себя в гончарном искусстве, посетила одну из мастерских, где своими руками сделала несколько предметов посуды.

«Гончарная мастерская. Увлекательно. Мне очень понравилось», — написала фигуристка.

Фото доступно на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».

Напомним, на прошедшем Гран-при в Саппоро (Япония) 17-летняя фигуристка в сумме за обе программы набрала 217,99 балла и заняла третье место. Победу на соревнованиях одержала её соотечественница — Алёна Косторная (240,00). Обе спортсменки отобрались в финал Гран-при, который пройдёт в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.