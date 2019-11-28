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Загитова попрактиковалась в создании глиняной посуды

Загитова попрактиковалась в создании глиняной посуды
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Алина Загитова, которая ранее заявила, что хотела бы попробовать себя в гончарном искусстве, посетила одну из мастерских, где своими руками сделала несколько предметов посуды.

«Гончарная мастерская. Увлекательно. Мне очень понравилось», — написала фигуристка.

Фото доступно на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».

Напомним, на прошедшем Гран-при в Саппоро (Япония) 17-летняя фигуристка в сумме за обе программы набрала 217,99 балла и заняла третье место. Победу на соревнованиях одержала её соотечественница — Алёна Косторная (240,00). Обе спортсменки отобрались в финал Гран-при, который пройдёт в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.

Загитова рассказала о желании попробовать себя в гончарном искусстве
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