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Кавагути рассказала, почему в Японии так любят Загитову и Медведеву

Кавагути рассказала, почему в Японии так любят Загитову и Медведеву
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка Европы в парном катании Юко Кавагути рассказала, благодаря чему в Японии так популярны российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева.

«Они просто очень красивые. Современный эталон. Они выглядят как настоящие иностранки, а в Японии сейчас как раз мода на славянские и европейские лица. Это касается не только фигурного катания. Среди актёров в топе сейчас тоже почти нет азиатских. Внешность решает всё.

Вообще, фигурное катание в Японии очень быстро превращается в шоу-бизнес, а фигуристов воспринимают как поп-звезд.

И это большой миф, что японские болельщики умеют поддерживать любых спортсменов. Фанаты фигурного катания сходят с ума не только в России.

Если ты в Японии сидишь рядом с фанатом Ханю, но вдруг болеешь за кого-то другого, критикуешь то, что показывает Юдзуру, — всё, это конец. Много хейта, настоящих фанатских войн», — приводит слова Кавагути Sport24.

Кавагути: самый простой способ завести дружбу в России — выпить
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