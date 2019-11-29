Романов — о победном голе пяткой в ворота Бразилии: думал, выбью мяч из ворот

Игрок сборной России по пляжному футболу Кирилл Романов прокомментировал выход команды в полуфинал чемпионата мира. В четвертьфинале россияне со счётом 4:3 обыграли сборную Бразилии, а сам Романов забил победный гол в матче.
«Пока тяжело что-то комментировать. Мы понимали, насколько сложная это игра, в какой трудной ситуации мы оказались. Поэтому отдали все силы, все эмоции, стали той командой, которой мы и хотели стать после поражения в матче с Эмиратами. Благодарю всех ребят: все бились, старались, это была одна из лучших наших игр. Но самое интересное впереди.
В эпизоде с победным голом пяткой я просто хотел подкорректировать траекторию полёта мяча. В какой-то момент мелькнула мысль, что наоборот, выбиваю его из створа. Я хотел, чтобы мяч сильно полетел, а получилось легонько, в угол. Так что больше, наверное, удача. Если бы мне вчера сказали, что я забью победный гол пяткой, то я бы ответил, что это хорошая шутка.
Тренер нам уже намекнул, что 2015 году у нас была похожая история. Мы также в четвертьфинале провели хороший матч против Бразилии, отдали все эмоции и на Португалию сил уже не хватило. Поэтому хочется исправить ошибки и продвигаться дальше», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Андрей Иванов.
В полуфинале, который состоится 30 ноября, сборная России сыграет с победителем матча Италия — Швейцария.
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