Йохауг — о Карлссон: повышенные ожидания могут навредить

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг призвала не оказывать большое давление на чемпионку мира шведку Фриду Карлссон.

«Не стоит ожидать, что она будет выигрывать каждый этап Кубка мира или всё время попадать на подиум. Нужно быть осторожными. Повышенные ожидания могут навредить. Спортсмены ощущают слишком большое давление, если все ждут, что они будут непременно добиваться успеха. Ты сама оказываешь давление на себя, но есть ещё и ожидания других. Конечно, приятного тут мало», — приводит слова Йохауг NRK.

На своём первом взрослом чемпионате мира 2019 года Фрида в 19 лет завоевала золото, серебро и бронзу. Сегодня, 29 ноября, в Руке стартует первый этап Кубка мира.