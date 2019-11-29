Лишь одна российская лыжница прошла квалификацию в спринте на этапе КМ в Руке

В Руке (Финляндия) стартовал первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. По итогам квалификации спринта у женщин в четвертьфинал вышла лишь одна россиянка — бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года Наталья Непряева.



Победительницей квалификации стала итальянка Люсия Скардони. Она продемонстрировала результат 3.03,01. Непряева стала 17-й (+6,01).

Не смогли пройти квалификацию россиянки Екатерина Смирнова (54-е место — +15,64), Алиса Жамбалова (62-е — +17,51), Ольга Царёва (63-е — +17,62), Лидия Дуркина (65-е — +17,96), Яна Кирпиченко (74-е — +20,17), Анна Жеребятьева (81-е — +24,61), Диана Головань (87-е — +31,25).



Непряева выступит в четвёртом четвертьфинале.



В программу стартового этапа также вошли гонки классическим стилем и пасьют.