Орсер, тренирующий Медведеву, похвастался успехами юной фигуристки

Канадский специалист Брайан Орсер, являющийся тренером российской фигуристки Евгении Медведевой, написал в «Инстаграме» про успехи юной ученицы.

«Поздравляю Наташу Хьют с бронзовой наградой на чемпионате Канады среди новичков. Вперёд, команда Крикета», — написал Орсер в «Инстаграме».

С 5 по 8 декабря в финале Гран-при в Турине (Италия) выступит двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, который является подопечным Орсера.

Напомним, после Олимпиады 2018 года Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе, с именем которой связаны её основные достижения, к канадцу Орсеру. Евгения является двукратным серебряным призёром Игр, двукратной чемпионкой мира и Европы.

Запись доступна на странице Орсера в «Инстаграме».