Орсер, тренирующий Медведеву, похвастался успехами юной фигуристки
Канадский специалист Брайан Орсер, являющийся тренером российской фигуристки Евгении Медведевой, написал в «Инстаграме» про успехи юной ученицы.
«Поздравляю Наташу Хьют с бронзовой наградой на чемпионате Канады среди новичков. Вперёд, команда Крикета», — написал Орсер в «Инстаграме».
С 5 по 8 декабря в финале Гран-при в Турине (Италия) выступит двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, который является подопечным Орсера.
Напомним, после Олимпиады 2018 года Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе, с именем которой связаны её основные достижения, к канадцу Орсеру. Евгения является двукратным серебряным призёром Игр, двукратной чемпионкой мира и Европы.
Запись доступна на странице Орсера в «Инстаграме».
Орсер: с Медведевой продолжим работать над четверными прыжками
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