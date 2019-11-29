Большунов вышел в финал спринта на этапе Кубка мира в Руке

Четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года, российский лыжник Александр Большунов вышел в финал соревнований в спринте классическим стилем на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). В первом полуфинале он продемонстрировал второй результат — 2.43,80.
Ещё один россиянин Илья Семиков стал пятым (2.45,35) и в финал не пробился. Победу одержал трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо (2.43,55).
На стадии четвертьфинала из борьбы выбыли Артём Мальцев, Глеб Ретивых и Сергей Устюгов, получивший дисквалификацию за фальстарт. Медали в спринте будут разыграны сегодня, 29 ноября.
В программу стартового этапа также вошли гонки классическим стилем и пасьют.
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