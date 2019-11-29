Туктамышева и Радионова представили совместный номер

Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева и бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова устроили настоящее волшебство на катке парка “Сокольники”: они представили танец, посвящённый героям фильма “Холодное сердце 2”.
Профессиональные спортсменки в образах Эльзы и Анны, главных героинь нового анимационного приключения Disney, рассказали на льду историю непростых, но очень крепких отношений двух сестёр.
«Нашим номером мы хотели не просто подчеркнуть любовь к этому фильму, а еще показать, что в жизни важно иметь человека, с которым ты можешь пройти любые испытания», — сказала Туктамышева.
«Мы с Лизой впервые катались вместе, но на льду чувствовали себя настоящими сёстрами. Иначе мы не смогли бы передать настроение Эльзы и Анны. Но мы уверены, что у нас всё получилось», — добавила Радионова.
Видео доступно на «Чемпионате»
- 29 ноября 2019
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