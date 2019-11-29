Шахматистка Костенюк выиграла чемпионат Европы по блицу в Монако
Российская шахматистка Александра Костенюк одержала победу на чемпионате Европы по блицу, который прошёл в Монте-Карло (Монако).
По итогам 13 раундов Костенюк стала единственной участницей, набравшей 10 очков. По 9,5 балла набрали сразу 5 участниц. По дополнительным показателям второй стала болгарка Антуанета Стефанова. Замкнула тройку призёров ещё одна российская шахматистка — Валентина Гунина. Алина Кашлинская стала шестой.
В топ-20 вошли также россиянки Анастасия Боднарук, с 8,5 очка ставшая 12-й, и Анастасия Савина, набравшая 8 очков и занявшая 18-е место.
Позднее, 30 ноября — 1 декабря, в Монако будут сыграны также партии по быстрым шахматам (рапид).
В соревновании по рапиду было зарегистрировано 106 участниц, а по блицу — 91.
- 29 ноября 2019
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