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Сборная России — вторая в смешанной эстафете на этапе КМ по шорт-треку в Японии

Сборная России — вторая в смешанной эстафете на этапе КМ по шорт-треку в Японии
Другие / Конькобежный спорт 0

Сборная России завоевала серебряные награды в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров на третьем этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в Нагое (Япония).

Российские спортсмены — Даниил Ейбог, Екатерина Ефременкова, Евгения Захарова и Павел Ситников — уступили 0,130 секунды сборной Южной Кореи, которая стала победителем соревнований. Бронзовая награда досталась представителям Нидерландов.

Ранее россиянин Семён Елистратов стал третьим на дистанции 1000 метров. Этап Кубка мира по шорт-треку в Японии завершится завтра, 1 декабря.

Конькобежный спорт. Шорт-трек. Кубок мира, Нагоя (Япония)
3-й этап, смешанная эстафета (2000 м)

1. Южная Корея – 2.40,993
2. Россия — + 0,130
3. Нидерланды — + 1,005

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