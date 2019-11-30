Сборная России — вторая в смешанной эстафете на этапе КМ по шорт-треку в Японии
Сборная России завоевала серебряные награды в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров на третьем этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в Нагое (Япония).
Российские спортсмены — Даниил Ейбог, Екатерина Ефременкова, Евгения Захарова и Павел Ситников — уступили 0,130 секунды сборной Южной Кореи, которая стала победителем соревнований. Бронзовая награда досталась представителям Нидерландов.
Ранее россиянин Семён Елистратов стал третьим на дистанции 1000 метров. Этап Кубка мира по шорт-треку в Японии завершится завтра, 1 декабря.
Конькобежный спорт. Шорт-трек. Кубок мира, Нагоя (Япония)
3-й этап, смешанная эстафета (2000 м)
1. Южная Корея – 2.40,993
2. Россия — + 0,130
3. Нидерланды — + 1,005
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