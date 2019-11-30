Гроссмейстер Грищук поднялся на пятое место в рейтинге ФИДЕ

Российский гроссмейстер Александр Грищук поднялся на пятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), обновлённая версия которого опубликована на сайте организации. По итогам прошлого месяца Грищук занимал 11-ю позицию. На счету Грищука 2777 очков. Он попал в топ-5 впервые с апреля 2015 года.

Другой россиянин Ян Непомнящий (2767) опустился с седьмой на девятую строчку (2767). Сергей Карякин поднялся с 19-го на 17-е место (2754). Владимир Крамник, в январе завершивший карьеру, занимает 18-е место. Никита Витюгов — 19-й (2747).

Лидером рейтинга ФИДЕ по-прежнему остаётся действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2872). Второе место занимает американец Фабиано Каруана (2822), третье — китаец Дин Лижэнь (2801). На четвёртой позиции, перед Грищуком, располагается француз Максим Вашье-Лаграв (2780).