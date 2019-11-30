Российские борцы разгромили сборную мира на Гран-при Москвы — Кубке АЛРОСА

Сегодня, 30 ноября, состоялось центральное событие международного турнира Гран-при Москвы — Кубка АЛРОСА по вольной и греко-римской борьбе — матчевая встреча сборных России и остального мира. Соревнования проходят во Дворце гимнастики Ирины Винер в Лужниках.
Сборная России одержала убедительную победу над сборной мира со счётом 11:1. Победы одержали главные звёзды вечера Билял Махов и Роман Власов.
Единственное поражение потерпел борец вольного стиля Начын Куулар, который в весовой категории до 65 кг уступил Гаджи Алиеву из Азербайджана со счётом 4:5.
Сборная России — сборная мира — 11:1.
Вольная борьба
До 57 кг. Рамиз Гамзатов — Георгий Эдишерашвили (Азербайджан) — 8:4
До 65 кг. Начын Куулар — Гаджи Алиев (Азербайджан) — 4:5
До 74 кг. Тимур Бижоев — Автандил Кинчадзе (Грузия) — 2:1
До 86 кг. Магомед Рамазанов — Ахмад Базригалех (Иран) — 3:1
До 97 кг. Алихан Жабраилов — Шариф Шарифов (Азербайджан) — 5:2
До 125 кг. Билял Махов — Элизбар Одикадзе (Грузия) — 2:0
Греко-римская борьба
До 60 кг. Сергей Емелин — Виктор Чобану (Молдавия) — 7:0
До 67 кг. Артём Сурков — Атакан Юксель (Турция) — 6:1
До 87 кг. Александр Комаров — Метехан Башар (Турция) — 2:1
До 97 кг. Никита Мельников — Ибрагим Тигчи (Турция) — 8:3
До 130 кг. Виталий Щур — Нурмахан Тыналиев (Казахстан) — 3:1
До 77 кг. Роман Власов — Арсен Джулфалакян (Армения) – 3:2
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