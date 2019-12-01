Вяльбе: у Большунова сейчас ещё не соревновательные кондиции

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление россиян Натальи Непряевой и Александра Большунова на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Непряева завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км. Большунов стал пятым в аналогичной мужской гонке на 15 км.

«Непряева провела свою гонку тактически правильно. Если говорить в целом о команде, то старт я считаю удовлетворительным. Большунов? Я считаю, у Александра нет никаких проблем. У него сейчас ещё не соревновательные кондиции, потому что человек после болезни решил, что он должен горы свернуть.

Надо сейчас немножко отдохнуть. Соревнования дадут ему возможность не так много тренироваться, как он это делал перед стартами, поэтому всё в порядке. Зато он с хорошим фундаментом к началу сезона подошёл. Мы видим только вторую гонку в этом сезоне. Давайте пока не будем говорить, кто сильнее и чем сильнее. Впереди ещё, как минимум, четыре месяца борьбы», — приводит слова Вяльбе Sport24.