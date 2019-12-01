Тренер — о причине неудачи Непряевой: мышцы просто не работали

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о причинах неудачного выступления Натальи Непряевой в гонке преследования на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Ставшая накануне бронзовым призёром Непряева заняла только 18-е место в пасьюте.
«С Натальей удалось обменяться буквально несколькими фразами. Выступлением не то чтобы недовольна, она жалуется на мышечную боль. Вчера попросила сделать массаж посильнее, но сделали так, что мышцы были не в рабочем состоянии. Это было видно по движениям и по пульсу. Гонка не задалась не по причине подготовки лыж или ещё чего-то, а именно проблема в мышцах. Чувствовалась проблема именно в этом. Мышцы просто не работали. Были как вата.
Надеюсь, что к следующей гонке через неделю она восстановится. Скорее всего, это была её ошибка. Не нужно было пытаться убрать тот небольшой дискомфорт, который был до этого. Необходимо было оставить мышцы в тонусе, сделать лёгкий массаж, но она захотела вот так", — приводит слова Бородавко РИА «Новости».
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