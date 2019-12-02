Загитова, Медведева и Косторная претендуют на звание MVP сезона в мире

Россиянки Алина Загитова, Евгения Медведева и Алёна Косторная вошли в список претендентов на звание самого ценного фигуриста сезона, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

На награду претендуют фигуристы, внесшие наибольший вклад в популяризацию фигурного катания, благодаря своим болельщикам, СМИ и спонсорам. Также в число претендентов вошли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (обе – парное катание), Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов (обе — танцы на льду).

На награду «Лучший новичок сезона» претендуют российские дебютанты соревнований среди взрослых Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Макар Игнатов (все — одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (пары).

Также будут названы лауреаты в номинациях «Лучшая программа», «Лучший костюм», «Лучший хореограф», «Лучший тренер» и «За достижения в фигурном катании».

Онлайн-голосование среди болельщиков, журналистов и специалистов ISU проходит с 1 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года, после чего будет опубликован шорт-лист из трёх претендентов. Окончательное решение примет звёздное жюри. Церемония вручения премий состоится 22 марта 2020 года в Монреале в ходе традиционного гала-концерта чемпионата мира.