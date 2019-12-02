Вяльбе — о фальстарте Устюгова в спринте: иногда надо получить немножко по носу

Президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная Олимпийская чемпионка Елена Вяльбе прокомментировала дисквалификацию Сергея Устюгова за фальстарт в первой спринтерской гонке сезона.

«Конечно, неприятная ситуация. Думаю, Сергей просто не совсем внимательно читает правила, где написано: за второй фальстарт дисквалифицируют именно того, кто это сделал (первый фальстарт в спринте допустил швед Оскар Свенссон, которого наказали жёлтой карточкой. — Прим. «Чемпионата»). Можно даже безалаберностью это назвать. Хотя, может, и нервы стали причиной — спортсменам уже очень хочется посоревноваться после длинного подготовительного периода. Иногда, возможно, и надо таким образом получить немножко по носу, чтобы потом быть более сдержанным там, где нужно», — приводит слова Вяльбе пресс-служба ОКР.