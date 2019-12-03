Более 40 российских тяжелоатлетов заподозрили в нарушении антидопинговых правил

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) открыло дела в отношении 41 тяжелоатлета из России после проверки первой части данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает ТАСС.

Под подозрением находятся 298 российских спортсменов, но пока проверка проводится в отношении 153 спортсменов. Данные остальных атлетов были искажены или удалены.

Пока известны имена 12 спортсменов. Речь идёт об отстранённых тяжелоатлетах Руслане Албегове, Дмитрии Лапикове, Чингизе Могушкове, Адаме Малигове, Магомеде Абуеве, Максиме Шейко, Надежде Евстюхиной, Юлии Коноваловой, Давиде Беджаняне, Олеге Чене, Егоре Климонове и Тиме Туриевой.

Передача ВАДА данных Московской антидопинговой лаборатории было обязательным условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. Российская сторона передала базу данных в январе 2019 года, но в ВАДА зафиксировали следы изменения данных.

Из-за изменения данных России грозят новые санкции. Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.