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Горячкина и Лагно разошлись миром в первом туре этапа Гран-при ФИДЕ в Монако

Горячкина и Лагно разошлись миром в первом туре этапа Гран-при ФИДЕ в Монако
Другие / Шахматы 0

Россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграли вничью в партии первого тура второго этапа женского Гран-при ФИДЕ. Соревнования проходят в Монако.

Партия закончилась после 32-го хода Лагно, которая играла чёрными фигурами.

Россиянка Александра Костенюк разошлась миром со шведкой Пиа Крамлинг, другая представительница России Валентина Гунина проиграла Хампи Конеру из Индии. В остальных партиях Дронавалли Харика (Индия) — Нана Дзагнидзе (Грузия), Мария Музычук (Украина) — Анна Музычук (Украина), Элизабет Петц (Германия) — Чжао Сюэ (Китай) были зафиксированы ничейные результаты.

Этап Гран-при ФИДЕ в Монако завершится 15 декабря. В 2020 году пройдут ещё два турнира серии — в Лозанне (1-20 марта) и на Сардинии (20 мая — 10 июня).

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