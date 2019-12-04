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Фигуристка Трусова решила не делать тройной аксель в финале Гран-при в Турине

Фигуристка Трусова решила не делать тройной аксель в финале Гран-при в Турине
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ в финале Гран-при. Ранее 15-летняя спортсменка исполнила этот элемент на тренировке.

В заявочных протоколах на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) указано, что Трусова собирается прыгнуть в произвольной программе четыре четверных — сальхов, лутц и два тулупа в каскадах.

Финал Гран-при по фигурному катанию пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине (Италия).

Трусова уверенно выигрывает турниры в дебютном сезоне среди взрослых, исполняя четыре четверных прыжка в произвольной программе. Однако по правилам четверные прыжки в короткой программе у женщин запрещены. Александра решила выучить разрешённый тройной аксель, чтобы быть конкурентоспособной не только в произвольной, но и в короткой программе.

Александре принадлежат мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ.

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