Российская гимнастка получила тяжёлые травмы после падения с высоты

Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжёлые травмы в результате падения с высоты 7–8 метров на международном турнире в Риге. Евгения исполняла упражнение «воздушное полотно» и упала из-за неправильно организованного подвеса. Об инциденте рассказала тренер гимнастки Елена Кустова.

«В её номере не было опасных трюков и обрывов. Женя выполнила всю программу, но во время выполнения последнего элемента — «скольжение» на соединённых полотнах — снаряд оборвался, и спортсменка упала вместе со снарядом на маты.

На площадке не дежурила скорая помощь. Находилась только медсестра, которая не могла оказать никакой помощи. Нам повезло, что скорая приехала быстро. Женю экстренно прооперировали», — написала Кустова на своей странице в сети «ВКонтакте».

У гимнастки сломаны два позвонка —1-й поясничный и 12-й грудной, ушиб спинного мозга с полным поперечным повреждением спинного мозга, нарушена работа органов малого таза, нет чувствительности в ногах. 1 декабря Евгению доставили в Москву.

«До травмы Женя работала фитнес-тренером. После такой операции по своей специальности она работать точно не сможет. Реабилитация будет длиться минимум год. Сможет ли Женя ходить, будет зависеть от того, как будет проходить лечение. Мы все верим в лучшее!» — пишет Кустова.

Видео доступно на «Чемпионате».