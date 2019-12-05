Лагно обыграла Гунину на этапе Гран-при ФИДЕ в Монако

В Монако сыграны партии второго тура второго этапа женского Гран-при ФИДЕ.



Россиянка Екатерина Лагно выиграла у соотечественницы Валентины Гуниной. В другом российском дерби Александра Костенюк была сильнее Александры Горячкиной. Харика Дроновалли из Индии победила немку Элизабет Петц, индианка Хампи Конеру огорчила украинку Марию Музычук, одержав вторую победу на турнире.

Вничью сыграли грузинка Нана Дзагнидзе и украинка Анна Музычук, китаянка Чжао Сюэ и Пиа Крамлинг из Швеции.

В третьем туре соперницей Лагно станет М. Музычук, Костенюк сыграет с Гуниной, Горячкина – с Чжао Сюэ.

Положение после 2-го тура

1.Конеру — 2 очка из 2.

2-4. Лагно, Костенюк, Дроновалли — по 1,5.

5-8. Дзагнидзе, Крамлинг, А.Музычук, Чжао Сюэ — по 1.

9-11. Горячкина, М.Музычук, Петц — по 0,5

12.Гунина — 0.