РУСАДА призвало отстранить тренеров и врачей сборной России по лёгкой атлетике

Согласно плану по устранению нарушений антидопинговых правил, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предлагает в полном составе отстранить тренеров сборной России по лёгкой атлетике с последующим замещением должностей на всех уровнях, сообщает РБК со ссылкой на главу РУСАДА Юрия Гануса.
Вместо главного тренера сборной Юрия Борзаковского предлагается назначить кандидатуру, не связанную с допинговым кризисом. Кадровые изменения будут представлены на утверждение рабочей группе, в которую войдут представители РУСАДА, Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), Олимпийского комитета России (ОКР) и Минспорта РФ.
В документе отмечается, что исполняющий обязанности главы ВФЛА Юлия Тарасенко и рабочая группа проведут подготовку, организуют выборы нового руководящего состава федерации. Также полной ревизии будет подвергнут врачебный состав ВФЛА с увольнением тех, кто мог быть причастен к допинговым скандалам.
Кроме того, РУСАДА предложило отстранить национальный и региональные центры спортивной подготовки легкоатлетов с последующей заменой их руководителей. В отношении причастных к делу Данилы Лысенко и тренерского состава антидопинговое агентство потребовало провести расследование в немедленном порядке.
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