Туктамышева – первая после короткой программы на турнире в Загребе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на турнире серии «челленджер» в Загребе (Хорватия) и вышла в лидеры соревнований. За свой прокат она получила от судей оценку 72,86 балла.



Второе место по результатам короткой программы заняла представительница Беларуси Виктория Сафонова (64,35). Третьей стала немка Николь Шотт (61,78). Ещё одна представительница России Софья Самодурова (59,57) занимает четвёртое место.

Произвольную программу девушки представят завтра, 6 декабря.

Фигурное катание. Серия «челленджер». Загреб (Хорватия)

Женщины. Короткая программа

1. Елизавета Туктамышева – 72,86

2. Виктория Сафонова (Беларусь) – 64,35

3. Николь Шотт (Германия) – 61,78

4. Софья Самодурова (Россия) – 59,57.