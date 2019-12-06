Алиев: рад, что не «сливаю» программу, несмотря ни на что

Российский фигурист Александр Алиев прокомментировал своё выступление в короткой программе финала Гран-при в Турине. С результатом 88,79 балла он занял четвёртое место.
«Скажу, что боролся за элементы. Чувствовал себя замечательно, настрой был классный, без тряски. Немного приходится спасать прыжки, в связи с чем не получаю больших плюсов. Но я рад, что не сливаю программу, несмотря ни на что.
Здесь большой перерыв между тренировками и соревнованиями, поэтому немного тяжело. Хочется восстановиться. Поспал всего 5 часов.
Успел попробовать в Турине пиццу с моцареллой и помидорами. Не слишком экспериментирую», — цитирует Алиева «Матч ТВ».
Лидером соревнований по итогам короткой программы является американец Нэйтан Чен (110,38). Второй результат показал японец Юдзуру Ханю (97,43). Третьим стал француз Кевин Аймоз (96,71).
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