Алиев: рад, что не «сливаю» программу, несмотря ни на что

Российский фигурист Александр Алиев прокомментировал своё выступление в короткой программе финала Гран-при в Турине. С результатом 88,79 балла он занял четвёртое место.



«Скажу, что боролся за элементы. Чувствовал себя замечательно, настрой был классный, без тряски. Немного приходится спасать прыжки, в связи с чем не получаю больших плюсов. Но я рад, что не сливаю программу, несмотря ни на что.



Здесь большой перерыв между тренировками и соревнованиями, поэтому немного тяжело. Хочется восстановиться. Поспал всего 5 часов.



Успел попробовать в Турине пиццу с моцареллой и помидорами. Не слишком экспериментирую», — цитирует Алиева «Матч ТВ».



Лидером соревнований по итогам короткой программы является американец Нэйтан Чен (110,38). Второй результат показал японец Юдзуру Ханю (97,43). Третьим стал француз Кевин Аймоз (96,71).

Американец Чен выиграл короткую программу в финале Гран-при, Алиев — четвёртый