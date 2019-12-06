Ханю: мне хотелось бы узнать о секретах успеха россиян

Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю оценил возможность работы с российским тренером. Нынешним наставником 24-летнего спортсмена является канадец Брайан Орсер.

«Я с большим уважением отношусь к российскому фигурному катанию. Если у меня будет такая возможность, то попробую поработать, мне это интересно. Почему бы и нет? Дело в том, что мне не очень комфортно отвечать на этот вопрос, когда на финале Гран-при со мной нет ни одного тренера. Мне хотелось бы узнать о секретах успеха российских фигуристов», — приводит слова Ханю ТАСС.

Юдзуру также рассказал, почему Орсер не прибыл с ним в Турин.

«Брайан очень занят на соревнованиях с другими фигуристами. Гислен Бриан получил аккредитацию, но у него возникли некоторые проблемы. Я надеюсь, что он сможет приехать к произвольной программе», — сказал Ханю.

После короткой программ в финале Гран-при Ханю занимает второе место.