Ханю: мне хотелось бы узнать о секретах успеха россиян

Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю оценил возможность работы с российским тренером. Нынешним наставником 24-летнего спортсмена является канадец Брайан Орсер.
«Я с большим уважением отношусь к российскому фигурному катанию. Если у меня будет такая возможность, то попробую поработать, мне это интересно. Почему бы и нет? Дело в том, что мне не очень комфортно отвечать на этот вопрос, когда на финале Гран-при со мной нет ни одного тренера. Мне хотелось бы узнать о секретах успеха российских фигуристов», — приводит слова Ханю ТАСС.
Юдзуру также рассказал, почему Орсер не прибыл с ним в Турин.
«Брайан очень занят на соревнованиях с другими фигуристами. Гислен Бриан получил аккредитацию, но у него возникли некоторые проблемы. Я надеюсь, что он сможет приехать к произвольной программе», — сказал Ханю.
После короткой программ в финале Гран-при Ханю занимает второе место.
- 6 декабря 2019
-
09:40
-
09:39
-
09:21
-
08:48
-
08:29
-
00:55
-
00:26
-
00:03
- 5 декабря 2019
-
23:47
-
23:46
-
23:19
-
22:50
-
22:50
-
22:49
-
22:22
-
21:06
-
20:43
-
19:32
-
19:25
-
19:13
-
18:31
-
18:22
-
18:10
-
17:53
-
17:47
-
17:29
-
15:42
-
15:07
-
14:43
-
14:15
-
14:08
-
13:53
-
13:37
-
13:26
-
13:15