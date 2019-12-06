Кацалапов назвал вопросы о Пападакис и Сизероне бестолковыми

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной, рассказал, как реагирует на вопросы об их противостоянии с французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном, а также признался, что подготовка к сезону получилась непростой.

«Мы вообще не обсуждаем их между собой. Для меня вопросы о французах — бестолковые. У нас очень много работы. Мы сосредоточены на себе. Наша задача — работать и бороться на льду с собой. А там уже пусть судьи решают.

К сожалению, ровно провести подготовку не получилось — болело всё. Были проблемы со стопой. Из-за травмы я пропустил около двух месяцев, но к летним сборам пришёл в себя. Сейчас беспокоит только усталость", — цитирует Кацалапова Sport24.

Синицина и Кацалапов выступят в финале Гран-при в Турине, который стартовал вчера, 5 декабря.

«В коротком танце хотим добавить яркости и мощи, получить четвёртый уровень сложности по финнстепу. В произвольной программе работы намного больше. В общем, ждём крутых прокатов», — сказал Кацалапов.

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