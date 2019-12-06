Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Кацалапов назвал вопросы о Пападакис и Сизероне бестолковыми

Кацалапов назвал вопросы о Пападакис и Сизероне бестолковыми
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной, рассказал, как реагирует на вопросы об их противостоянии с французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном, а также признался, что подготовка к сезону получилась непростой.

«Мы вообще не обсуждаем их между собой. Для меня вопросы о французах — бестолковые. У нас очень много работы. Мы сосредоточены на себе. Наша задача — работать и бороться на льду с собой. А там уже пусть судьи решают.

К сожалению, ровно провести подготовку не получилось — болело всё. Были проблемы со стопой. Из-за травмы я пропустил около двух месяцев, но к летним сборам пришёл в себя. Сейчас беспокоит только усталость", — цитирует Кацалапова Sport24.

Синицина и Кацалапов выступят в финале Гран-при в Турине, который стартовал вчера, 5 декабря.

«В коротком танце хотим добавить яркости и мощи, получить четвёртый уровень сложности по финнстепу. В произвольной программе работы намного больше. В общем, ждём крутых прокатов», — сказал Кацалапов.

Степанова/Букин и Синицина/Кацалапов узнали стартовые номера в финале Гран-при
Фигуристка Синицина отреагировала на вопрос о её сходстве со Степановой
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019