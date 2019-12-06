Американская фигуристка призналась, что её вдохновляет россиянка Трусова

Американская фигуристка Алиса Лью, выигравшая короткую программу в финале юниорского Гран-при в Турине (Италия), призналась, что её вдохновляет россиянка Александра Трусова.

«Трусова – потому что она очень храбрая, она идёт на всё. Она очень сильная.



Я знаю, что могу улучшиться во всём, но сейчас я довольна тем, что есть. Да, это очень волнительно – тренироваться на одном льду с россиянками, но это круто – тренироваться с хорошими фигуристами. Сказывается ли на мне конкуренция? Нет, не очень, я фокусируюсь на себе.



Когда-нибудь я хочу овладеть всеми четверными, но сейчас я фокусируюсь на катании. Я очень хочу улучшить этот момент. Может быть, будет четверной сальхов, я не тренировала его здесь. Быть может, начнём попытки делать его со следующего сезона», – цитирует Лью ТАСС.