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Путин поприветствовал участников финала Гран-при по тхэквондо

Путин поприветствовал участников финала Гран-при по тхэквондо
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям финала Гран-при по тхэквондо, который пройдёт в Москве с 6 по 7 декабря.

«Дорогие друзья! Рад приветствовать вас по случаю проведения в Москве финала Гран-при по тхэквондо среди мужчин и женщин.

Благодаря впечатляющему составу участников и безупречной организации эти состязания занимают достойное место в международном спортивном календаре и всегда становятся настоящим, большим событием для многочисленных поклонников тхэквондо во всём мире. И, конечно, они способствуют популяризации этого замечательного вида спорта, развитию единоборств в целом.

Уверен, что турнир пройдёт на высокой соревновательной ноте, надолго запомнится яркими, интересными поединками и тёплой, доброжелательной атмосферой. Желаю вам успехов и всего наилучшего», — сообщается в телеграмме, опубликованной на официальном сайте президента России.

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