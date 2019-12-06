Путин поприветствовал участников финала Гран-при по тхэквондо

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям финала Гран-при по тхэквондо, который пройдёт в Москве с 6 по 7 декабря.
«Дорогие друзья! Рад приветствовать вас по случаю проведения в Москве финала Гран-при по тхэквондо среди мужчин и женщин.
Благодаря впечатляющему составу участников и безупречной организации эти состязания занимают достойное место в международном спортивном календаре и всегда становятся настоящим, большим событием для многочисленных поклонников тхэквондо во всём мире. И, конечно, они способствуют популяризации этого замечательного вида спорта, развитию единоборств в целом.
Уверен, что турнир пройдёт на высокой соревновательной ноте, надолго запомнится яркими, интересными поединками и тёплой, доброжелательной атмосферой. Желаю вам успехов и всего наилучшего», — сообщается в телеграмме, опубликованной на официальном сайте президента России.
- 6 декабря 2019
-
12:48
-
12:20
-
12:05
-
11:54
-
11:48
-
11:41
-
11:24
-
10:52
-
10:50
-
10:36
-
10:10
-
09:40
-
09:39
-
09:21
-
08:48
-
08:29
-
00:55
-
00:26
-
00:03
- 5 декабря 2019
-
23:47
-
23:46
-
23:19
-
22:50
-
22:50
-
22:49
-
22:22
-
21:06
-
20:43
-
19:32
-
19:25
-
19:13
-
18:31
-
18:22
-
18:10
-
17:53