Трусова чисто выполнила четыре четверных прыжка перед дебютом в финале Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова на официальной тренировке финала Гран-при в Турине порадовала своих поклонников четырьмя четверными прыжками. 15-летняя спортсменка выполнила лутц, флип, сальхов и тулуп, а также аксель в три с половиной оборота. Каждая из попыток была выполнена чисто.
На финале Гран-при Трусова дебютирует уже сегодня, 6 декабря. В женском одиночном катании Россию представят четыре фигуристки: Трусова, Алина Загитова, Анна Щербакова и Алёна Косторная. Короткая программа в женском одиночном катании начнётся в 21:45 мск.
Фигурное катание. Финал Гран-при в Турине. Расписание соревнований
Фигурное катание. Серия Гран-при. Таблица общего зачёта
- 6 декабря 2019
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