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Трусова чисто выполнила четыре четверных прыжка перед дебютом в финале Гран-при

Трусова чисто выполнила четыре четверных прыжка перед дебютом в финале Гран-при
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Александра Трусова на официальной тренировке финала Гран-при в Турине порадовала своих поклонников четырьмя четверными прыжками. 15-летняя спортсменка выполнила лутц, флип, сальхов и тулуп, а также аксель в три с половиной оборота. Каждая из попыток была выполнена чисто.

На финале Гран-при Трусова дебютирует уже сегодня, 6 декабря. В женском одиночном катании Россию представят четыре фигуристки: Трусова, Алина Загитова, Анна Щербакова и Алёна Косторная. Короткая программа в женском одиночном катании начнётся в 21:45 мск.

Фигурное катание. Финал Гран-при в Турине. Расписание соревнований

Фигурное катание. Серия Гран-при. Таблица общего зачёта

Прямой эфир финала Гран-при на Первом канале.

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