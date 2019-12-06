Норвежский «летающий лыжник», которого не пустили в РФ, вновь вылетел в Москву

Норвежский прыгун на лыжах с трамплина Томас Аасен Маркенг, которого не пустили в Россию из-за проблем с документами, сможет выступить на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле, сообщает NRK. Ранее 19-летний спортсмен вместе с командой прилетел в Москву, но после длительной проверки документов был отправлен на родину.

Срок действия паспорта Маркенга истекает в мае, поэтому виза, полученная за полгода до истечения срока, считается недействительной. Сегодня, 6 декабря, документы были приведены в норму и Маркенг вновь вылетел в Москву.

«Это была полностью моя вина. Мне говорили проверить паспорт и состояние визы. Я посчитал, что всё нормально, так как с другими визами проблем не было», — объяснил спортсмен.