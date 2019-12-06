Шанаева и Нарижный — 3-и после ритмического танца в финале юниорского Гран-при

Представляющие Грузию танцоры Мария Казакова и Георгий Ревия выиграли ритмический танец в соревнованиях танцевальных дуэтов в финале юниорской серии Гран-при. Второе место, отстав всего на 0,04 балла, занял американский дуэт Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник.
Лучшими из трёх российских пар стали Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, которые занимают третье место перед произвольной программой.
Фигурное катание. Финал Гран-при. Юниоры. Турин, Италия
Танцы на льду. Ритмический танец
1. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 68,76.
2. Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) – 68,72.
3. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Россия) – 66,21
4. Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов (Россия) – 65,07.
5. Луасиа Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) – 62,84.
6. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 59,89.
- 6 декабря 2019
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