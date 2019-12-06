Шанаева и Нарижный — 3-и после ритмического танца в финале юниорского Гран-при

Представляющие Грузию танцоры Мария Казакова и Георгий Ревия выиграли ритмический танец в соревнованиях танцевальных дуэтов в финале юниорской серии Гран-при. Второе место, отстав всего на 0,04 балла, занял американский дуэт Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник.

Лучшими из трёх российских пар стали Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, которые занимают третье место перед произвольной программой.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Юниоры. Турин, Италия

Танцы на льду. Ритмический танец

1. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 68,76.

2. Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) – 68,72.

3. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Россия) – 66,21

4. Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов (Россия) – 65,07.

5. Луасиа Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) – 62,84.

6. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 59,89.