iNADO призвал ВАДА отстранить РУСАДА

Институт Национальных антидопинговых агентств (iNADO) призвал Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на предстоящем 9 декабря в Лозанне заседании исполкома принять рекомендации комитета по соответствию, то есть отстранить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Вследствие такого решения Россия на четыре года лишится права проведения крупных международных соревнований, а спортсмены не смогут выступать под национальным флагом.
«iNADO высоко оценивает деятельность разведывательно-следственной группы ВАДА и группы независимых судебных экспертов по сбору доказательств того, что информация Московской антидопинговой лаборатории, находящаяся под контролем российского правительства, была выборочно и систематически подделана с целью воспрепятствовать продолжающемуся расследованию ВАДА.
Это является ещё одним нарушением основополагающих принципов чистого спорта и демонстрирует ужасающее безразличие российских властей к работе антидопинговых организаций.
iNADO настоятельно призывает исполнительный комитет ВАДА на своём предстоящем заседании 9 декабря принять рекомендации комитета по соответствию», — говорится в заявлении на сайте iNADO.
- 6 декабря 2019
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