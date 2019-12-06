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Косторная выиграла короткую программу в финале Гран-при, Загитова — вторая

Косторная выиграла короткую программу в финале Гран-при, Загитова — вторая
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Алёна Косторная выиграла короткую программу в женском одиночном катании в финале серии Гран-при в Турине (Италия). Косторная побила свой же мировой рекорд в оценке за короткую программу, получив от судей 85,45 балла. Две недели назад, на этапе Гран-при Японии, оценка Косторной равнялась 85,04 балла.

Второе место с лучшим для себя результатом в сезоне заняла Алина Загитова. Третьей стала Анна Щербакова, улучшившая личный рекорд в короткой программе почти на 5 баллов.

Александра Трусова пыталась исполнить тройной аксель, но упала. Японка Рика Кихира, считавшаяся главной конкуренткой россиянок, сорвала тройной аксель и второй прыжок в каскаде.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия
Женщины. Короткая программа

1. Алёна Косторная (Россия) – 85,45.
2. Алина Загитова (Россия) – 79,60.
3. Анна Щербакова (Россия) – 78,27.
4. Бради Теннелл (США) – 72,20.
5. Александра Трусова (Россия) – 71,45
6. Рика Кихира (Япония) – 70,71

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. Финал, Турин, Италия
Женщины. Короткая программа
06 декабря 2019, пятница. 21:50 МСК
Окончено
1
Алёна Косторная
Россия
85.45
2
Алина Загитова
Россия
79.60
3
Анна Щербакова
Россия
78.27
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