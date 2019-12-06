Косторная выиграла короткую программу в финале Гран-при, Загитова — вторая

Российская фигуристка Алёна Косторная выиграла короткую программу в женском одиночном катании в финале серии Гран-при в Турине (Италия). Косторная побила свой же мировой рекорд в оценке за короткую программу, получив от судей 85,45 балла. Две недели назад, на этапе Гран-при Японии, оценка Косторной равнялась 85,04 балла.

Второе место с лучшим для себя результатом в сезоне заняла Алина Загитова. Третьей стала Анна Щербакова, улучшившая личный рекорд в короткой программе почти на 5 баллов.

Александра Трусова пыталась исполнить тройной аксель, но упала. Японка Рика Кихира, считавшаяся главной конкуренткой россиянок, сорвала тройной аксель и второй прыжок в каскаде.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия

Женщины. Короткая программа

1. Алёна Косторная (Россия) – 85,45.

2. Алина Загитова (Россия) – 79,60.

3. Анна Щербакова (Россия) – 78,27.

4. Бради Теннелл (США) – 72,20.

5. Александра Трусова (Россия) – 71,45

6. Рика Кихира (Япония) – 70,71