Косторная выиграла короткую программу в финале Гран-при, Загитова — вторая

Российская фигуристка Алёна Косторная выиграла короткую программу в женском одиночном катании в финале серии Гран-при в Турине (Италия). Косторная побила свой же мировой рекорд в оценке за короткую программу, получив от судей 85,45 балла. Две недели назад, на этапе Гран-при Японии, оценка Косторной равнялась 85,04 балла.
Второе место с лучшим для себя результатом в сезоне заняла Алина Загитова. Третьей стала Анна Щербакова, улучшившая личный рекорд в короткой программе почти на 5 баллов.
Александра Трусова пыталась исполнить тройной аксель, но упала. Японка Рика Кихира, считавшаяся главной конкуренткой россиянок, сорвала тройной аксель и второй прыжок в каскаде.
Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия
Женщины. Короткая программа
1. Алёна Косторная (Россия) – 85,45.
2. Алина Загитова (Россия) – 79,60.
3. Анна Щербакова (Россия) – 78,27.
4. Бради Теннелл (США) – 72,20.
5. Александра Трусова (Россия) – 71,45
6. Рика Кихира (Япония) – 70,71
- 6 декабря 2019
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