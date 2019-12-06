Колесников и Морозов выиграли золото на ЧЕ по плаванию в Глазго

Российские пловцы завоевали две золотые медали в третий день чемпионата Европы по плаванию на короткой воде.

Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 м на спине. Владимир Морозов был быстрее всех в заплыве на 50 м вольным стилем, это уже четвёртое золото Морозова на турнире.

На дистанции 100 м комплексным плаванием россиянка Мария Каменева завоевала серебро, уступив только венгерке Катинке Хоссу.

Плавание на короткой воде. Чемпионат Европы. Глазго, Великобритания

Мужчины. Спина. 100 м

1. Климент Колесников (Россия) – 49,09.

2. Кристиан Динер (Германия) – 49,94.

3. Роберт-Андрей Глинта (Румыния) – 50,30.

Вольный стиль. 50 м

1. Владимир Морозов (Россия) – 20,40.

2. Флоран Манаду (Франция) – 20,66.

3. Максим Лобановский (Венгрия) – 20,76.

Женщины. Комплекс. 100 м

1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 57,36.

2. Мария Каменева (Россия) – 57,59.

3. Дженна Лаукканен (Финляндия) – 58,62.