Колесников и Морозов выиграли золото на ЧЕ по плаванию в Глазго

Российские пловцы завоевали две золотые медали в третий день чемпионата Европы по плаванию на короткой воде.
Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 м на спине. Владимир Морозов был быстрее всех в заплыве на 50 м вольным стилем, это уже четвёртое золото Морозова на турнире.
На дистанции 100 м комплексным плаванием россиянка Мария Каменева завоевала серебро, уступив только венгерке Катинке Хоссу.
Плавание на короткой воде. Чемпионат Европы. Глазго, Великобритания
Мужчины. Спина. 100 м
1. Климент Колесников (Россия) – 49,09.
2. Кристиан Динер (Германия) – 49,94.
3. Роберт-Андрей Глинта (Румыния) – 50,30.
Вольный стиль. 50 м
1. Владимир Морозов (Россия) – 20,40.
2. Флоран Манаду (Франция) – 20,66.
3. Максим Лобановский (Венгрия) – 20,76.
Женщины. Комплекс. 100 м
1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 57,36.
2. Мария Каменева (Россия) – 57,59.
3. Дженна Лаукканен (Финляндия) – 58,62.
- 6 декабря 2019
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