Загитова: сегодня был адреналин, которого я так долго ждала
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала своё выступление в короткой программе в финале Гран-при. Загитова показала лучший прокат в сезоне и заняла второе место.
«Нервничала ли я сегодня? Да. Сегодня был адреналин, которого я так долго ждала. Ноги потрясывались, но это хорошо. Если у тебя нет адреналина, ты начинаешь быть вялым, заторможенным.
Почему я вышла на тренировку в костюме? Прывычка, которая возникла в юниорском сезоне, когда я выступала в пачке, и к ней было сложно привыкать.
Смотрю ли я соцсети? То, где мои группы меня отмечают, я смотрю. На вопросы болельщиков не отвечаю, потому что если одному ответить, то остальные обидятся, а всем ответить невозможно», — приводит слова Загитовой Sport24.
Финал Гран-при по фигурному катанию. Россиянка установила мировой рекорд! LIVE
Российские фигуристки начинают борьбу за медали финала Гран-при. Будет ли мировой рекорд в короткой программе?
- 6 декабря 2019
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