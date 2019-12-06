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Загитова: сегодня был адреналин, которого я так долго ждала

Загитова: сегодня был адреналин, которого я так долго ждала
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала своё выступление в короткой программе в финале Гран-при. Загитова показала лучший прокат в сезоне и заняла второе место.

«Нервничала ли я сегодня? Да. Сегодня был адреналин, которого я так долго ждала. Ноги потрясывались, но это хорошо. Если у тебя нет адреналина, ты начинаешь быть вялым, заторможенным.

Почему я вышла на тренировку в костюме? Прывычка, которая возникла в юниорском сезоне, когда я выступала в пачке, и к ней было сложно привыкать.

Смотрю ли я соцсети? То, где мои группы меня отмечают, я смотрю. На вопросы болельщиков не отвечаю, потому что если одному ответить, то остальные обидятся, а всем ответить невозможно», — приводит слова Загитовой Sport24.

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