Тутберидзе — о золоте Валиевой: рисовали теми красками, которые у нас были

Тренер Этери Тутберидзе подвела итоги соревнований в женском одиночном катанию в финале юниорской серии Гран-при в Турине (Италия). Подопечные специалиста завоевали две медали. Победу одержала Камила Валиева, которая только три недели возобновила тренировки после перелома ноги. Бронзовым призёром стала Дарья Усачёва.

«Закончился первый вид. Рисовали теми красками, которые у нас были», — написала Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Этери Тутберидзе.

Ещё четыре ученицы Тутберидзе выступили в короткой программе взрослого финала Гран-при. Лидерство с мировым рекордом захватила Алёна Косторная, второе место занимает Алина Загитова, третья – Анна Щербакова. Александра Трусова пока пятая.