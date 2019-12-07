Алина Загитова на финале Гран-при. Видео проката в короткой программе

Олимпийская чемпионка Алина Загитова по итогам короткой программы на финале Гран-при по фигурному катанию в Турине, Италия, показала второй результат.
За выступление российская фигуристка получила 79,60 балла. Этот результат в короткой программе стал для Алины лучшим в сезоне и позволил ей занять промежуточное второе место в финале Гран-при. Лидерство захватила другая российская фигуристка — Алёна Косторная. Она установила новый мировой рекорд в коротких программах (85,45).
Видео доступно на сайте Первого канала.
Третьей стала Анна Щербакова, улучшившая личный рекорд в короткой программе почти на 5 баллов.
Александра Трусова пыталась исполнить тройной аксель, но упала. Японка Рика Кихира, считавшаяся главной конкуренткой россиянок, сорвала тройной аксель и второй прыжок в каскаде.
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