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Алина Загитова на финале Гран-при. Видео проката в короткой программе

Алина Загитова на финале Гран-при. Видео проката в короткой программе
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка Алина Загитова по итогам короткой программы на финале Гран-при по фигурному катанию в Турине, Италия, показала второй результат.

За выступление российская фигуристка получила 79,60 балла. Этот результат в короткой программе стал для Алины лучшим в сезоне и позволил ей занять промежуточное второе место в финале Гран-при. Лидерство захватила другая российская фигуристка — Алёна Косторная. Она установила новый мировой рекорд в коротких программах (85,45).

Видео доступно на сайте Первого канала.

Третьей стала Анна Щербакова, улучшившая личный рекорд в короткой программе почти на 5 баллов.
Александра Трусова пыталась исполнить тройной аксель, но упала. Японка Рика Кихира, считавшаяся главной конкуренткой россиянок, сорвала тройной аксель и второй прыжок в каскаде.

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