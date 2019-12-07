И.о. главы ВФЛА: решение Борзаковского уйти в отставку оказалось неожиданным

Исполняющая обязанности главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко отметила, что решение Юрия Борзаковского об отставке с поста вице-президента организации оказалось неожиданным.
Ранее ВФЛА передала дорожную карту по устранению нарушений антидопинговых правил Министерству спорта России.
«Неожиданное решение, но это право Юрия Михайловича. Он остаётся главным тренером сборной команды, в его компетенции остаётся вопрос формирования списков тренеров, спортсменов сборной на 2020 год и их согласования с федерацией. Надеюсь, мы достигнем прозрачности в данных вопросах, это очень важно сейчас.
Что касается дорожной карты, то это пока только проект документа, его окончательное согласование с президиумом ещё впереди, как и утверждение в вышестоящих инстанциях", — цитирует Тарасенко ТАСС.
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