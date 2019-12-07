Россиянин Попов завоевал бронзу в финале Гран-при по тхэквондо в Москве
Россиянин Георгий Попов завоевал бронзовую награду финала Гран-при по тхэквондо в весовой категории до 58 кг. Соревнования проходят в Москве.
18-летний Попов в схватке за третье место победил представителя Ирана Армина Хадипура Сейгалани — 15:11.
Финал Гран-при завершится сегодня, 7 декабря.
Напомним, в ноябре россиянин Рафаиль Аюкаев выиграл чемпионат Европы по тхэквондо, который проходил в Италии, в весовой категории свыше 80 кг. В финале соревнований Аюкаев одержал победу над представителем Германии Александром Бахманном. У женщин золото выиграла россиянка Татьяна Кудашова, которая в финале в категории до 53 кг взяла верх над Зелихой Агрис из Турции. Бронзовую медаль в весовой категории до 49 кг завоевала Елизавета Рядинская.
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