Россиянин Попов завоевал бронзу в финале Гран-при по тхэквондо в Москве

Россиянин Георгий Попов завоевал бронзовую награду финала Гран-при по тхэквондо в весовой категории до 58 кг. Соревнования проходят в Москве.

18-летний Попов в схватке за третье место победил представителя Ирана Армина Хадипура Сейгалани — 15:11.

Финал Гран-при завершится сегодня, 7 декабря.

Напомним, в ноябре россиянин Рафаиль Аюкаев выиграл чемпионат Европы по тхэквондо, который проходил в Италии, в весовой категории свыше 80 кг. В финале соревнований Аюкаев одержал победу над представителем Германии Александром Бахманном. У женщин золото выиграла россиянка Татьяна Кудашова, которая в финале в категории до 53 кг взяла верх над Зелихой Агрис из Турции. Бронзовую медаль в весовой категории до 49 кг завоевала Елизавета Рядинская.