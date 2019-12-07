Мишина и Галлямов на финале Гран-при. Видео бронзового проката российской пары

Российские дебютанты серии Гран-при Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзовые медали в финале соревнований спортивных пар, которые проходят в Турине, Италия.



Произвольный прокат российского дуэта судьи оценили в 131,65 балла. По итогам двух соревновательных дней результат спортсменов составил 203,13 балла.

Видео доступно на сайте Первого канала.

Первые два месту у спортивных пар заняли представители Китая. Лучший результат показали Суй Вэньцзин и Хань Цун. Вторыми стали их соотечественники — Пэн Чэн/Цзинь Ян.



Шедшие вторыми после короткой программы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не справились с каскадом из трёх прыжков. Затем Александра ошиблась при приземлении с выброса. Не были безупречны фигуристы и при исполнении двух поддержек.