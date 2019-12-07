Туктамышева прыгнула четверной на разминке в Загребе. Видео
Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева на разминке перед прокатом на турнире серии «челленджер» в Загребе, Хорватия, вновь исполнила четверной прыжок.
«Ещё один 4Т от Лизы, но не в программе», — отмечается на странице фан-клуба Туктамышевой в «Инстаграме».
Видео доступно на «Чемпионате».
На текущий момент четверные прыжки в женском фигурном катании выполняют россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.
Туктамышева не смогла квалифицироваться в финал Гран-при в Турине, Италия, и приняла участие в соревнованиях серии «челленджер» в Загребе. Она смогла выиграть как короткую, так и произвольную программу. Два проката россиянки судьи оценили в 221,15 балла.
Фигуристка Туктамышева выиграла турнир серии «челленджер» в Загребе
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