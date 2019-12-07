Йохауг выиграла скиатлон на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Непряева — 11-я

На втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере (Норвегия) завершились соревнования в скиатлоне у женщин. Победу одержала хозяйка соревнований Терезе Йохауг, пробежав дистанцию 15 километров за 42 минуты 35,3 секунды.



Второй стала американка Джессика Диггинс, уступившая Йохауг одну минуту и 8,3 секунды. Замкнула призовую тройку Хейди Венг (Норвегия) — +1:19.1.



Россиянка Наталья Непряева (+2:29.6) финишировала на одиннадцатом месте.



Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер (Норвегия)

2-й этап. Женщины. Скиатлон, 15 км



1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 42:35.3

2. Джессика Диггинс (США) – +1:08.3

3. Хейди Венг (Норвегия) — +1:19.1

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +1:30.6

5. Астрид Якобсен (Норвегия) – +1:31.1…

11. Наталья Непряева (Россия) — +2:29.6…

15. Лидия Дуркина (Россия) — +3:07.2…

20. Алиса Жамбалова (Россия) — +3:29.3.