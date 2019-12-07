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Йохауг выиграла скиатлон на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Непряева — 11-я

Йохауг выиграла скиатлон на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Непряева — 11-я
Другие / Лыжный спорт 0

На втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере (Норвегия) завершились соревнования в скиатлоне у женщин. Победу одержала хозяйка соревнований Терезе Йохауг, пробежав дистанцию 15 километров за 42 минуты 35,3 секунды.

Второй стала американка Джессика Диггинс, уступившая Йохауг одну минуту и 8,3 секунды. Замкнула призовую тройку Хейди Венг (Норвегия) — +1:19.1.

Россиянка Наталья Непряева (+2:29.6) финишировала на одиннадцатом месте.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер (Норвегия)
2-й этап. Женщины. Скиатлон, 15 км

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 42:35.3
2. Джессика Диггинс (США) – +1:08.3
3. Хейди Венг (Норвегия) — +1:19.1
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +1:30.6
5. Астрид Якобсен (Норвегия) – +1:31.1…
11. Наталья Непряева (Россия) — +2:29.6…
15. Лидия Дуркина (Россия) — +3:07.2…
20. Алиса Жамбалова (Россия) — +3:29.3.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Женщины. Скиатлон 15 км
07 декабря 2019, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
42:35.3
2
Джессика Диггинс
США
+1:08.3
3
Хейди Венг
Норвегия
+1:19.1
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