Йохауг выиграла скиатлон на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Непряева — 11-я

На втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере (Норвегия) завершились соревнования в скиатлоне у женщин. Победу одержала хозяйка соревнований Терезе Йохауг, пробежав дистанцию 15 километров за 42 минуты 35,3 секунды.
Второй стала американка Джессика Диггинс, уступившая Йохауг одну минуту и 8,3 секунды. Замкнула призовую тройку Хейди Венг (Норвегия) — +1:19.1.
Россиянка Наталья Непряева (+2:29.6) финишировала на одиннадцатом месте.
Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер (Норвегия)
2-й этап. Женщины. Скиатлон, 15 км
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 42:35.3
2. Джессика Диггинс (США) – +1:08.3
3. Хейди Венг (Норвегия) — +1:19.1
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +1:30.6
5. Астрид Якобсен (Норвегия) – +1:31.1…
11. Наталья Непряева (Россия) — +2:29.6…
15. Лидия Дуркина (Россия) — +3:07.2…
20. Алиса Жамбалова (Россия) — +3:29.3.
- 7 декабря 2019
-
14:35
-
13:59
-
13:55
-
13:26
-
13:15
-
13:06
-
12:56
-
12:50
-
12:48
-
12:18
-
12:12
-
12:10
-
11:58
-
11:16
-
11:01
-
10:52
-
10:32
-
10:11
-
09:40
-
09:20
-
09:20
-
09:12
-
09:01
-
03:42
-
00:57
-
00:02
- 6 декабря 2019
-
23:44
-
23:32
-
23:26
-
23:19
-
23:02
-
22:40
-
22:16
-
22:09
-
21:34