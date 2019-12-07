Андрей Букин: Загитова показала свой максимум

Олимпийский чемпион в танцах на льду Андрей Букин оценил выступления российских фигуристок в женском одиночном катании в короткой программе в финале Гран-при в Турине (Италия).

«У наших девушек всё хорошо! Блестяще выступила Косторная. Что касается Трусовой, то она, конечно, рисковала, когда шла на аксель в три с половиной оборота. Она его ещё на разминке прыгнуть не могла. Но она умница, у неё есть характер. Фигуристки не могут исполнять прыжки в четыре оборота в короткой программе, поэтому приходится прыгать три с половиной — надо же чем-то брать. Рад и за Загитову, которая показала свой максимум на данный момент», — цитирует Букина «RT на русском».

По итогам короткой программы лидирует Алёна Косторная, установившая мировой рекорд. На втором месте идёт Алина Загитова, Анна Щербакова — третья.