Андрей Букин: Загитова показала свой максимум

Олимпийский чемпион в танцах на льду Андрей Букин оценил выступления российских фигуристок в женском одиночном катании в короткой программе в финале Гран-при в Турине (Италия).
«У наших девушек всё хорошо! Блестяще выступила Косторная. Что касается Трусовой, то она, конечно, рисковала, когда шла на аксель в три с половиной оборота. Она его ещё на разминке прыгнуть не могла. Но она умница, у неё есть характер. Фигуристки не могут исполнять прыжки в четыре оборота в короткой программе, поэтому приходится прыгать три с половиной — надо же чем-то брать. Рад и за Загитову, которая показала свой максимум на данный момент», — цитирует Букина «RT на русском».
По итогам короткой программы лидирует Алёна Косторная, установившая мировой рекорд. На втором месте идёт Алина Загитова, Анна Щербакова — третья.
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