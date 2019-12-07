Фигурист Чен выиграл финал Гран-при, Самарин и Алиев не попали в топ-3

Американец Нэйтан Чен занял первое место в финале Гран-при по фигурному катанию. Соревнования прошли в Турине, Италия.

Чен в итоге набрал 335,30 балла. Нэйтан установил мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух прокатов.

Вторым стал представитель Японии Юдзуру Ханю (291,43). Призовую тройку замкнул француз Кевин Аймо (275,63).

Из российских фигуристов лучший прокат показал Александр Самарин (248,83) и занял четвёртое место. У Дмитрия Алиева (220,04) — шестой результат.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия

Мужчины

1. Нэйтан Чен (США) — 335,30

2. Юдзуру Ханю (Япония) — 291,43

3. Кевин Аймо (Франция) — 275,63

4. Александр Самарин (Россия) — 248,83

5. Боян Цзинь (Китай) — 241,44

6. Дмитрий Алиев (Россия) — 220,04.