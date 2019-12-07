Газзаев: лишение флага и гимна — настоящее унижение для страны. Это неприемлемо

Заместитель главы Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию с возможным отстранением России от международных соревнований на четыре года.
«Для такой спортивной державы, как Россия, неприемлемо, когда в её адрес выносятся подобные наказания со стороны ВАДА и Международного олимпийского комитета. Наша страна является основным претендентом на награды на крупнейших мировых форумах, таких как Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы.
Флаг и гимн — святые вещи для любого атлета. Лишение данных атрибутов стало настоящим унижением для России. Наша страна испытала это во время Олимпиады в Пхёнчхане. При этом подобные меры не приводят ни к чему хорошему.
Коллективное наказание — не выход. МОК и ВАДА необходимо принимать верные решения. Если в организме атлета обнаружили допинг, он должен быть дисквалифицирован. Причём это касается не только россиян, но и других спортсменов, будь то американцы или норвежцы. Никогда не слышал, чтобы отстраняли целую страну или национальную команду», — цитирует Газзаева «RT на русском».
- 7 декабря 2019
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